La Lazio riparte... dai giovani. Dalla linea verde già adottata da Simone Inzaghi durante questo campionato. E gli esordi di Murgia, Lombardi, Strakosha e Luca Crecco lo dimostrano. Ora, altro tassello importante blindato per il futuro: è il caso di Luca Germoni, terzino classe '97 reduce dal prestito alla Ternana dello scorso anno. Attraverso il proprio account Instagram, Germoni ha ufficializzato di aver firmato con la Lazio altri cinque anni, in compagnia del suo agente Danilo Caravello: "Felice di aver firmato altri 5 anni insieme alla Lazio - commenta il terzino - ora darò l'anima come ho sempre fatto in questi 12 anni per te Lazio mia".

Manfredonia: "Palombi andrà ad Auronzo"

Anche Palombi sta per rinnovare fino al 2022, il suo agente ha le idee molto chiare sul futuro. Questo il commento di Andrea Manfredonia su Radio Olympia: ""Stiamo valutando il rinnovo: il ragazzo vuole assolutamente affermarsi con la maglia della Lazio anche in futuro". E ancora: "La Lazio vuole valutarlo nel ritiro di Auronzo. Inzaghi lo conosce benissimo dalla Primavera. Sono sicuro che il mister troverà un altro giocatore, magari già pronto per la Lazio grazie all’ottima esperienza con la Ternana. Inzaghi è un valore aggiunto per i giovani: vuole creare un gruppo forte per far capire ai nuovi cosa vuol dire vestire la maglia biancoceleste. Lotito è un personaggio particolare: mi sono abituato a trattare con lui. Ha idee chiare che hanno cambiato il calcio, lo hanno fatto crescere". Su Keita e Gigio: ""Donnarumma sembra che vada via da quello che ho sentito. Non so se sia possibile una riapertura: le parti sono state molto decise ma tutto può succedere nel mercato. Comunicati e contro-comunicati hanno stressato la vicenda e sarà dura ricomporre il tutto. Keita ha una situazione identica dal punto di vista contrattuale a quella del portiere del Milan. Credo che vada via: gli acquirenti non mancano - dice Manfredonia - ma il mercato principale del senegalese è quello italiano. Spero che la Lazio lo ceda per monetizzare e non perderlo a zero". E infine: "Mi aspetto un campionato più equilibrato. Ci sarà un rafforzamento delle squadri concorrenti della Juventus e speriamo anche della Lazio. Le milanesi devono accorciare questo gap con le prime tre. Il Napoli è più vicino ai bianconeri e meritava il secondo posto".