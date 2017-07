Se il concento di Vasco Rossi è stato l'evento che ha catalizzato l'attenzione del weekend, questa è la settimana dei Coldplay, padroni per due notti dello Stadio Meazza. Non sono i 230 mila di Modena Park, ma la folla che ha polverizzato i biglietti in pochi minuti è impressionante: a cantare e ballare con Chris Martin non solo i fan sfegatati, ma anche i semplici curiosi. E l'Inter non ha mancato di dare un benvenuto particolare, che soprendesse la band inglese. Tutto suggestivo e studiato nei minimi dettagli: negli spogliatoi di San Siro, infatti, ad attendere i Coldplay quattro maglie ufficiali dell'Inter, ognuna con stampato il nome di uno dei componenti della band. Ecco le foto dell'accoglienza postate attraverso i profili social ufficiali della società nerazzurra.