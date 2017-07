Questa sera sarà virtualmente incoronato da oltre 30.000 persone che si raduneranno apposta per lui in Piazza del Plebiscito. Solo per riabbracciarlo, solo per festeggiarlo. E per celebrare quella cittadinanza onoraria che in fondo tutti quanti a Napoli gli hanno sempre rinosciuto. Sin da quando, oramai 34 anni fa, si presentò per la prima volta in città. Ieri sera però Maradona si è concesso un antipasto di festa, in una cena di gala organizzata proprio per lui in un ristorante del centro. Oltre 150 ospiti, menu raffinato, tanto entusiasmo e anche un bel po' di vino. Ma soprattutto i cori, che spontanei si alzavano dai tavoli con rigorosa puntualità.