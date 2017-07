Basta vacanze. Massimiliano Allegri ha fretta di ripartire in vista della prossima stagione e ha deciso di anticipare l'inizio del ritiro estivo. Giocatori già a Vinovo da domani quindi per le visite mediche di rito e per la prima parte di preparazione, in attesa della partenza di sabato 15 verso il Messico, dove i bianconeri debutteranno in amichevole contro il Monterrey 3 giorni dopo. Dei big naturalmente pochi saranno presenti domani, in quanto la maggior parte di loro ha chiuso la stagione in ritardo per via degli impegni con le rispettive nazionali. Alcuni di loro, come i sudamericani, salteranno la tournée messicana e voleranno direttamente a New York dopo qualche giorno di preparazione atletica presso il centro sportivo bianconero. Nel ritrovo previsto domani non ci sarà neanche Patrick Schick, l'unico acquisto operato fino a questo momento dalla dirigenza.