Venezia, il sogno salvezza

"Il difficile era l’anno scorso, molto difficile. Adesso è tutto bello; l’anno scorso dovevamo affrontare un campionato da neopromossa in un girone incredibile, perché se pensiamo che le quattro semifinaliste della LegaPro all'ultimo atto erano tre del nostro girone, è un fattore che ci fa capire l’importanza di quello che abbiamo fatto. Secondo me l’anno scorso abbiamo fatto cose straordinarie. E' chiaro che la Serie B è tutta un’altra cosa: ci sarà da riconfermarsi, però questo è un ottimo gruppo che lavora bene; si è visto anche oggi, i miei uomini hanno una dedizione al lavoro incredibile. Poi è chiaro, è una squadra che va rinforzata ulteriormente, ma questo la società lo sa perché ci teniamo tutti a mantenere la categoria. Non sarà semplice, salvarsi dopo due promozioni consecutive sarebbe molto importante per noi. Non sarà facile ma ci proveremo con tutte le nostre forze", tanta grinta nelle parole di Inzaghi, che poi ha commentato le imprese di Spal e Benevento: "Danno un bel messaggio, però io penso anche alle tante squadre che sono state promosse e che sono retrocesse. Si tende sempre a guardare quelle che sono salite, ma le statistiche vedono più squadre che vengono promosse e poi retrocedono di quelle che vanno in A. Sicuramente sono belle realtà, gli faccio i complimenti, ma loro venivano da una promozione: noi veniamo da due, quindi è ancora più complicata la cosa perché due anni fa il Venezia era in serie D ed è giusto ricordarlo per far capire quello che ha fatto questa dirigenza, questo presidente e tutti quelli che lavorano per il Venezia, il nostro direttore Perinetti. È stato fatto qualcosa di fantastico, ottenere due promozioni consecutive era da 70/60 anni che non succedeva in italia. Tre? Non lo ha mai fatto nessuno. E' inutile fare dichiarazioni che non hanno senso. In questo momento penso che mantenere la categoria sarebbe incredibile e posso promettere che noi ci proveremo con tutte le nostre forze perché noi non partiremo battuti con nessuno per filosofia e mentalità."