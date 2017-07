Il mercato rossonero sta cogliendo tutti di sorpresa, prendendo in contropiede a volte anche gli stessi giocatori che si ritrovano spesso e volentieri coinvolti in un vortice di cambiamenti che non sempre lascia molta lucidità. Lucas Biglia è stato a lungo uno dei principali obiettivi di mercato del Milan, ritrovatosi controvoglia tre giorni fa in ritiro con la Lazio, prima di riuscire finalmente a fare le valigie e partire in direzione Milano. L’ex capitano biancocelestre sarà una delle pedine fondamentali del nuovo Milan di Montella, anche se ancora non sembra aver metabolizzato del tutto il cambio di maglia, visto quanto accaduto fuori dai cancelli di Milanello: Biglia infatti, interrogato dai tifosi rossoneri che gli chiedevano una prima dichiarazione da neo giocatore del Milan, ha risposto in maniera distratta e sbadata: “Forza Lazio”. La faccia immediatamente successiva fatta dal centrocampista rende bene l'idea dello strafalcione, sul quale i tifosi hanno preferito glissare con un “Lucas, partiamo male così..”, e continuando imperterriti a chiedere fotografie e autografi. L'importante per il pubblico rossonero infatti saranno le giocate in mezzo al campo; anche perché a parole non è stato di certo il modo migliore per presentarsi...