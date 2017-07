Acquisto per il presente e per il futuro, la Fiorentina ha puntato su Nikola Milenkovic. Il difensore classe '97 è arrivato da Partizan ed è stato presentato nel ritiro di Moena dimostrando subito di parlare in maniera ottima l'italiano. "Lo sto studiando da qualche mese – ha esordito – Sono contento ed emozionato di essere arrivato alla Fiorentina, vengo dal Partizan che è un grande club ma sento che la Serie A è un passo in avanti nella mia carriera. In Serbia è molto seguito il campionato italiano, lo vedo da quando ero piccolo. Molti serbi tifano Fiorentina, qui ne sono passati tanti. Ad esempio Savic e Nastasic, m'ispiro molto a loro così come a Vidic. Io sono giovane e ho scelto la Fiorentina perchè c'è un allenatore esperto e molto bravo, spero di fare con lui passi in avanti per la mia carriera. La società nei miei confronti è stata subito molto chiara e diretta, la trattativa è stata semplice sin dall'inizio. Ho sentito che Pioli è un grande allenatore e ho scelto di venire qui. Ormai già tre mesi fa mi ero convinto a trasferirmi qua. Ho scelto la Fiorentina anche se avevo altre offerte, questa mi sembra una società splendida dove i giovani possono crescere e maturare. Per questo ho firmato un contratto di cinque anni, per giocare ed allenarmi bene".