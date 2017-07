Si comincia sabato 22 luglio con il Chievo (a Trento), poi il 6 agosto la trasferta inglese in casa del Bournemouth. Si chiude il 10 agosto al San Paolo contro l'Espanyol. Tutte le partite in diretta esclusiva su Sky Primafila. Ecco come vederle per non perdere il cammino degli azzurri verso la nuova stagione