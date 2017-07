È un Luciano Spalletti soddisfatto quello che si presenta in conferenza stampa dopo il successo di misura contro il Lione nella seconda amichevole della tournée cinese: "Abbiamo vinto 1-0 e avremmo potuto fare anche altri gol, ma ciò che più mi interessa è avere equilibrio in campo, così come la capacità di mantenere le giuste distanze tra i reparti e tra i singoli calciatori - afferma l'allenatore nerazzurro -. Il miglior modo per difendere è attaccare e rimanere stretti quando si ha il possesso palla per palleggiare meglio. Questi aspetti li ho visti nel secondo tempo ed è il miglior risultato di oggi. Nel calcio moderno si va all'allenamento, si lavora con la palla e il giorno dopo si gioca. Per recuperare fisicamente l'ideale è mantenere il possesso palla durante il match". Spalletti si sofferma in chiusura sulle parole rilasciate da Pallotta a proposito del rapporto, non proprio idilliaco, tra l'allenatore e Walter Sabatini: "Con il direttore io mi trovo benissimo. Con Pallotta ho avuto un buon rapporto e gli ho già detto di persona quello che dovevo dirgli".