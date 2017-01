Sinisa è stato per Donnarumma un maestro. "La settimana prima dell’esordio, Berlusconi è venuto due volte a Milanello per convincermi a mettere Diego Lopez. Io gli ho detto che aveva due possibilità: una di mandarmi via e mettere Lopez, l’altra tenermi e vedere in porta Donnarumma. Lui mi ha tenuto, per fortuna. Sua. Adesso è in Nazionale ed è un patrimonio, non so nemmeno se ha un prezzo: resterà per sempre una mia soddisfazione". Così Sinisa al Corriere della Sera lo scorso 14 novembre - Guarda i GOL della Serie A da Sky Sport