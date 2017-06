Le cifre dell’operazione

Operazione impostata da tempo e chiusa definitivamente nella giornata di lunedì dopo un blitz dell’amministratore delegato rossonero Marco Fassone in Germania: sì definitivo del Wolfsburg arrivato per 15 milioni di euro più tre di bonus, queste le cifre dell’affare. "Sono felice di essere qui, ma non ho ancora parlato con Montella. Forza Milan!", le prime parole di Ricardo Rodriguez al momento del suo arrivo all’aeroporto di Malpensa. Calciatore che si legherà al club rossonero per le prossime quattro stagioni. Dopo Musacchio e Kessié, dunque, il Milan si prepara ad annunciare ufficialmente anche Ricardo Rodriguez: sarà lui il terzo rinforzo per Vincenzo Montella in vista della prossima stagione.