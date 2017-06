Un sguardo al mercato dei 'big', con la formazione bianconera che lavora per regalare nuovi rinforzi di primissimo livello a Massimiliano Allegri per ripartire subito all’assalto di quella Champions sfumata proprio all’atto finale contro il Real Madrid, un altro ai campioni del futuro. Juventus che continua sempre a monitorare con grande attenzione il mercato dei giovani, talenti del domani da non lasciarsi sfuggire, provando ad anticipare la concorrenza. Tra i calciatori che interessano maggiormente al club bianconero c’è sicuramente Nicolò Zaniolo, talento classe 1999 di proprietà della Virtus Entella, già sette presenze (per un totale di 291 minuti) in Serie B. Quest’oggi c’è stato un incontro tra il direttore sportivo Superbi e Cherubini (vice di Fabio Paratici, ds bianconero): primi colloqui, con la Juventus che ha manifestato l’interesse per il giovane giocatore. Su cui, però, la concorrenza inizia a diventare importante: dai club italiani di prima fascia al Colonia, società tedesca che ha già presentato un’offerta all’Entella.

