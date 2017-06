Passi in avanti, verso la conclusione di una trattativa importante, quella per Milan Skriniar, che potrebbe garantire il primo rinforzo per Luciano Spalletti. Ieri sera l’incontro tra Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, e l’avvocato della Sampdoria Antonio Romei ha avuto esito positivo. I presupposti per concludere l’affare ci sono, con l’inserimento di contropartite tecniche. Su tutte, Gianluca Caprari, cercato da diverse squadre di Serie A. La richiesta dei blucerchiati era da 15-16 milioni di euro più l’ex attaccante del Pescara; con ogni probabilità, questa proposta subirà qualche variazione, ma la sensazione è che si possa presto giungere ad un accordo. L’unica riserva presente è quella di Marco Giampaolo, allenatore della Samp: la dirigenza aspetta il suo nulla osta per poter procedere alla cessione del giocatore. L’ok è necessario per il trasferimento, in quanto i piani originari vedevano il difensore slovacco come punto fermo della squadra per la prossima stagione. Nel caso in cui Skriniar fosse venduto, bisognerà quindi provvedere ad un sostituto di livello simile da consegnare all’allenatore.