Le ipotesi sul suo futuro

Ora dunque toccherà a lui annunciarlo, come promesso ieri sera al termine di una cena riunione consumata assieme al suo procuratore, quell'onnipresente Raiola che ha appena trasferito Lukaku alla corte di Mourinho, di fatto proprio al posto dello svedese. Quattro ore di chiacchiere attorno a un tavolo del Tattu Restaurant a Manchester, lasciato dalla coppia attorno all'una di notte, come testimoniano le foto pubblicate oggi dal Daily Star (fonte: Eamnmon e James Clarke). "Saprete presto, sarà un annuncio importante", le pochissime parole dello svedese. Ovviamente le voci e le indiscrezioni sul suo futuro si rincorrono continuamente ma due sarebbero le ipotesi principali: esperienza in Mls con i Los Angeles Galaxy o un clamoroso ritorno allo United, che nelle ultime ore starebbe pensando di rimettere sotto contratto lo svedese. L'Italia, in ogni caso, sembra lontana.