Lo scontro diretto lo ha vinto Mohamed Salah. Perché l’egiziano ha segnato e il Liverpool ha battuto il Leicester di Riyad Mahrez, trionfando nell’ottava edizione dell’Asia Trophy. Salah è stato superiore a Mahrez per continuità, ma non per questo si può sostenere con certezza che l’egiziano sia più forte. Nei primi 15 minuti Mahrez è stato inarrestabile, ha trascinato il Leicester e da solo ha travolto del Liverpool, incapace di contenerne l’estro. Poi si è nascosto, come se si fosse eclissato. L’algerino ha bisogno di essere sollecitato, di sentirsi continuamente protagonista: se la squadra non lo sostiene, rischia di uscire dalla partita. A Hong Kong dal 20’ in poi è come se non avesse giocato, ma il suo primo quarto d’ora resta da top player. Se la Roma dovesse riuscire a convincere il Leicester a lasciar partire il giocatore, Di Francesco dovrà essere bravo a eliminare – o almeno ridurre – i suoi passaggi a vuoto. L’algerino ha le potenzialità per non far rimpiangere Salah.

Intanto l’egiziano si è presentato alla grande ai suoi nuovi tifosi: è stato pagato 40 milioni, come Sadio Manè, ma dà la sensazione di poter avere un ruolo nettamente superiore nel Liverpool. Anche perché trova terreno fertile per le sue giocate: a Salah piace l’uno-due, e quando chiedi il triangolo a gente come Coutinho, Sturridge, Firmino o Lallana, sai che il pallone quasi certamente ti arriverà proprio dove lo vuoi. E il gol di Hong Kong è stato decisamente emblematico di come queste combinazioni nello stretto possano fare le fortune di Jürgen Klopp nella prossima stagione.