Verratti, l'agente: "Marco vuole vincere"

Marco Verratti è uno dei profili più ambiti a livello internazionale e il richiamo dell’Italia si fa sentire eccome. L’Inter è sulle sue tracce per giugno, anche se la trattativa per portarlo in nerazzurro si prospetta davvero difficile. Il centrocampista della nazionale è ormai punto fermo del Psg, anche se con Emery non va tutto a gonfie vele. Anche a proposito di questo, ha parlato l’agente dell’ex Pescara, Donato Di Campli.

Psg bottega cara - Il messaggio che lancia Di Campli è chiaro: i francesi non faranno sconti. “Marco gioca nel Paris Saint-Germain, deve affrontare Champions e campionato e va lasciato tranquillo. Il rapporto con Unai Emery non è mai stato un problema, c’è stato solo un misunderstanding nell’episodio della sostituzione ma il rapporto è buono, non ci sono problemi. Poi Marco è sognato da tutti, ma chi lo vuole deve parlare col Psg, un club che vuole tenerlo ed è una bottega carissima, in una città che lo ama”.

"Vuole vincere" - "Ha un contratto fino al 2021 e vuole rispettarlo, ma vuole vincere: se non sarà al Psg, lo farà altrove”, ha concluso l’agente del 24enne.

Punto mercato - Dove eravamo rimasti, dunque? L’Inter lo vuole per giugno, Verratti è il grande sogno di Suning. Il ds nerazzurro, Ausilio, ha già sondato il terreno proprio con l'agente del centrocampista del Psg, che ha espresso il proprio gradimento, ammettendo che gli piacerebbe giocare la Champions League. Condizione iniziale, non necessaria ma comunque da tenere in considerazione: con l'Inter in Champions, il sì di Verratti sarebbe più probabile. Sullo sfondo, però, c’è anche l’interesse del Bayern Monaco, a caccia di un giovane per quel ruolo. Ad Ancelotti Verratti piace, e chissà che possa creare qualche problema per i progetti nerazzurri.