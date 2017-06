Un profilo molto seguito dalle squadre del campionato italiano, un giocatore che deve ancora definire il suo futuro: il mediano brasiliano del Wolfsburg Luiz Gustavo sarà al centro delle trattative di calciomercato anche nelle prossime settimane, quando si aprirà la finestra estiva di trattative. Al momento, però, il calciatore sembra destinato a rimanere a giocare in Bundesliga. Dopo aver ottenuto la salvezza allo spareggio con il suo attuale club, il giocatore può ora concentrarsi sulla decisione da prendere in vista della stagione che inizierà nelle prossime settimane.

Futuro ancora in Bundesliga?

La trattativa più concreta ad oggi è quella con lo Schalke 04, il club della Ruhr infatti starebbe pensando di presentare la sua offerta al Wolfsburg e di inserire nella trattativa anche per il cartellino del brasiliano anche Max Mayer, classe 1995 che ricopre la posizione di centrocampista. La trattativa non è ancora conclusa, le parti dovranno poi concentrarsi sulle cifre giuste e trovare un accordo sui conguagli - oppure valutare, in alternativa, la possibilità di fare due operazioni separate. Allo Schalke 04 Luiz Gustavo ritroverebbe il suo ex compagno e amico Naldo, che ha lasciato il Wolfsburg proprio per la squadra di Gelsenkirchen l'anno scorso.

In passato interesse anche dalla Serie A

Come raccontato nelle scorse settimane, il profilo del mediano brasiliano era stato seguito anche da alcune squadre di Serie A: la Juventus, nel mercato di gennaio, aveva pensato a lui per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri, poi era stata l'Inter ad avvicinarsi al giocatore prima che anche il nuovo Milan di Fassone e Mirabelli sondasse questa pista. Al momento, però, l'interesse delle due società milanesi resta freddo - con i rossoneri che si preparano ad annunciare Kessié e con gli uomini mercato interisti che non hanno invece al momento approfondito i colloqui con il club tedesco. Un futuro ancora in Bundesliga per il centrocampista brasiliano? Così sembra essere, al momento Luiz Gustavo è molto più vicino allo Schalke che all'approdo in Serie A.