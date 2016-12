Calciomercato, Juventus: Witsel tentato dalla Cina

Completata la trattativa per Tomas Rincon - con il calciatore che ha già svolto le visite e per cui si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte del club - la Juventus continua a lavorare sul mercato. L’obiettivo è quello di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e il centrocampo è il reparto in cui si stanno concentrando maggiormente le attenzioni dei dirigenti bianconeri. Il nome principale è sempre lo stesso: Axel Witsel. Una trattativa già per la maggior parte definita già la scorsa estate che poi era saltata (o meglio, era stata rimandata) perché Juve e Zenit non erano riuscite a trovare tutti gli accordi entro la scadenza della sessione di calciomercato.



Ma il nome del centrocampista belga non è mai stato abbandonato e nelle scorse settimane i bianconeri avevano mandato una nuova richiesta al club russo per capire se questo fosse intenzionato a lasciar partire il giocatore nella finestra di calciomercato che si sta per aprire. E proprio le prossime ore potrebbero essere importanti per il calciatore e per i piani dei bianconeri: il club piemontese, infatti, attende una risposta dal giocatore che nel frattempo ha ricevuto anche un’importante proposta da una squadra cinese. Lo Shanghai SIPG del suo ex allenatore André Villas-Boas (che pochi giorni fa ha concluso anche l’acquisto di Oscar dal Chelsea) sarebbe intenzionato a portare il centrocampista classe 1989 in Cina e il belga - di fronte ad una cifra così alta - starebbe riflettendo sulla soluzione migliore.