Calciomercato, Napoli d'attacco: le ultime mosse

Il Napoli, adesso, conta gli attaccanti. Che ora come ora non sono certo pochi. Nomi alla mano: Insigne, Mertens, Callejon, Milik, Gabbiadini e da gennaio, Pavoletti. Un Pavoletti che nell'ultima settimana del 2016 ha completato tutti i test medici possibili e immaginabili - soprattutto al ginocchio infortunatosi lo scorso novembre - e si rivedrà in campo dalla seconda metà di gennaio... con la maglia del Napoli addosso. Tutto fatto con il Genoa infatti sulla base di 18 milioni di euro e scoglio diritti d'immagine tra giocatore e club di De Laurentiis superato. Come sta il ginocchio? Sensazioni positive. Ergo: tutto liscio. E firma sul contratto in arrivo non appena aprirà ufficialmente la sessione invernale di mercato 2017, il 3 gennaio: Pavoletti si legherà al Napoli fino al 2021. E nell'accordo sono previsti anche bonus di squadra legati agli obiettivi del club come scudetto, Champions o Coppa Italia e quelli individuali legati alla Nazionale, agli assist e ai gol, anche cumulativi nel medio-lungo periodo, e non solo quelli a breve termine.

Gabbiadini può partire - Con un Pavoletti in più in rosa, probabilmente ci sarà un Gabbiadini in meno. Anzi, a dire il vero Manolo è già con la valigia in mano in vista di gennaio. E sono quattro le sue possibili destinazioni: Wolfsburg e Southampton sono pronti anche a offrire una cifra intorno ai 17/18 milioni di euro più 2 di bonus per arrivare ad una somma vicina ai 20 milioni di euro circa. Alla finestra ma più distanti Schalke 04 e Stoke City.

Mertens più Milik - Chi non lascia ma anzi raddoppia è Dries Mertens. Il belga fa il fenomeno in campo con gol e super prestazioni e giura amore al Napoli con un sì al rinnovo di contratto fino al 2021 con tanto di probabile clausola tra i 40 e 50 milioni però non valida per i primi due anni. L'ufficialità dell'accordo arriverà a breve. Chi non tornerà così a breve in campo è il polacco Milik, il rinforzo che Sarri aspetta più di tutti, quello che arriva direttamente dal mercato... estivo. Milik è out da ottobre per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro ma sembra essere sulla via buona per il rientro, ormai imminente. Lo staff medico del Napoli non forzerà i tempi del suo recupero per non rischiare una ricaduta ma l'obiettivo è averlo per l'andata dell'ottavo di Champions contro il Real Madrid del 15 febbraio al Bernabeu.