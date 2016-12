Pioli rientra in Italia: nasce l’Inter del futuro

Ritorno in Italia - Un atterraggio tra i sorrisi. Perché dopo il vertice tenutosi in Cina con Suning e la proprietà cinese, Stefano Pioli e Piero Ausilio sono rientrati in Italia con nuove e decisamente interessanti prospettive per il futuro. "Sono molto soddisfatto del confronto con Suning", le prime parole dell’allenatore nerazzurro rilasciate a Sky Sport all’arrivo a Malpensa. Che nei colloqui con la proprietà cinese ha visto la sua panchina sempre più salda e non solo per questa stagione: nel vertice con Suning ed il direttore sportivo Piero Ausilio sono stati affrontati infatti temi relativi non solo al mercato di gennaio, ma anche per quello di giugno. Segnale evidente di come l’Inter voglia continua con lui in panchina, salvo stravolgimenti da qui a fine campionato. Stima e fiducia ribadita anche a Piero Ausilio: i discorsi relativi al suo rinnovo verranno serenamente affrontati a calciomercato concluso. Ma sia per l’allenatore che per il direttore sportivo nerazzurro, il viaggio in Cina ha avuto risposte confortati. Anche, ovviamente, sul mercato.

Capitolo mercato - Che per gennaio non potrà regalare fuochi d’artificio per vie delle restrizioni imposte dal Fair play finanziario, ma che consentirà ugualmente a Stefano Pioli di avere in rosa un nuovo centrocampista. Che potrebbe essere Lucas Leiva. Il Liverpool ha aperto alle condizioni nerazzurre (prestito con diritto di riscatto), ma prima di affondare sul brasiliano l’Inter vuole capire se la strada che porta a Luiz Gustavo del Wolfsburg sia ancora percorribile o meno. Un altro nome che piace moltissimo all’Inter è quello di Roberto Gagliardini dell’Atalanta: per gennaio l’affare appare di difficile realizzazione, ma non è del tutto da escludere un tentativo concreto da parte dei nerazzurri. Altrimenti discorsi rimandati a giugno. Chi potrebbe presto mettere fine alla sua avventura all’Inter è invece Felipe Melo: per il centrocampista sempre più calda la pista brasiliana. In uscita c’è anche l’attaccante montenegrino Jovetic: su di lui sempre la Fiorentina, ma anche tante richieste dall’estero con la Bundesliga in prima fila. Sfoltire la rosa, per poi rinforzarla e migliorarla qualitativamente: dal vertice in Cina prende forma l’Inter del futuro.