Juve, che Dybala! E il rinnovo si avvicina

"Il sì dalla mia parte c’è già, quindi penso non ci saranno problemi”. Paulo Dybala illumina la Juventus e lancia messaggi d’amore, di quelli che tanto piacciono ai tifosi bianconeri. Con un sorriso, dopo il 3-2 all’Atalanta in Tim Cup, conferma che le operazioni per il rinnovo di contratto (il suo scade nel 2020) sono già avviate. Agente in Italia settimana prossima, per cercare di definire. E pace se Real e Barcellona sono alle porte, perchè l’argentino vede solo bianconero.



Ha Vuelto - È tornato, Paulo Dybala. E in campo si sente. Chiedetelo all’Atalanta, strapazzata dall’ex Palermo per 62 minuti. Dopo il cambio con Pjaca, poi, sono usciti i nerazzurri: chiamatelo caso. Il gol dell’1-0 è di quelli rari, a la Dybala: sinistro violento da fuori area e Berisha trafitto. "Se sono come Del Piero? Quando ho visto le immagini del suo addio alla Juve mi sono commosso e quell'affetto dei tifosi è il sogno di ogni calciatore. Ma quello non dipende solo da me che sono comunque contento e felice qui. Di Alex mi piacerebbe anche la 10, però anche la mia 21 (che era di Zidane) qui è importante", ha detto dopo la partita. E ora che è pienamente recuperato dall’infortunio, beh, Allegri può certamente star tranquillo.