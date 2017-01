Calciomercato story: arriva un nuovo blocco

Fine gennaio 1984: il Consiglio Federale stabilisce un nuovo blocco al tesseramento degli stranieri. La Lega Calcio contesta ma la decisione è presa: a partire dal 1° luglio 1984 non sarà possibile tesserare giocatori provenienti dalle Federazioni estere. A quei tempi il mercato degli stranieri chiudeva il 30 giugno quindi, come ricordato nella terza tappa di “Calciomercato Story”, ci fu una corsa all’acquisto da parte dei vari club. Cosa prevedeva la nuova normativa?

Il blocco sarebbe durato fino alla fine del Mondiale 1986 (che finì il 29 giugno) ma il divieto fu esteso anche alla stagione calcistica 1986-1987





Gli stranieri già in rosa sarebbero potuti rimanere in A: o perché confermati dalle varie squadre, o per “mercato interno” ovvero stranieri già militanti in A che cambiavano semplicemente squadra ma non campionato





Per le retrocesse possibilità di conferma dei non italiani già in rosa





Le neopromosse erano le uniche squadra a poter fare mercato “normale” quanto a stranieri

Qualcuno pensò alla possibilità di usare “trucchi del mestiere” per aggirare in parte la norma

Una neopromossa con già due stranieri avrebbe potuto prendere altri due? La cosa fu vietata





Una neopromossa senza stranieri poteva comprarne uno per “conto terzi” e poi scambiarlo con quella squadra nel mercato autunnale? Ciò tecnicamente significava non far giocare due calciatori fino a novembre ma anche questa fattispecie venne dichiarata fuori legge

Il mercato si trovò di fronte a due annate con pochissimi arrivi da fuori. Nel primo anni di blocco salirono in A il Pisa (che però aveva già Berggreen e Kieft in rosa e che quindi non poté acquistare altri stranieri), il Bari e il Lecce. Le due società pugliesi furono dunque le uniche a presentare al via del campionato volti (stranieri) nuovi.

Nella stagione successiva furono promosse Ascoli, Brescia ed Empoli. I bianconeri avevano già uno straniero in rosa (Trifunovic) mentre il secondo lo presero dal mercato interno (Brady). Le altre due squadre salite dalla Serie B si accontentarono di un solo straniero. Il totale, in due annate, fu quindi di appena 6 nuovi tesserati da squadre estere per una spesa totale di poco superiore ai 10 miliardi. Vediamo nel dettaglio i nuovi arrivati