Calciomercato, Milan: Deulofeu arrivato in Italia

Gerard Deulofeu è arrivato in Italia. Il calciatore spagnolo classe 1994 è atterrato a Malpensa e ha fatto i primi passi nel mondo rossonero. L’Everton e la Premier League alle spalle, il Milan e la Serie A nel futuro. Il giocatore - ancora di proprietà del Barcellona - lascia la formazione allenata da Ronald Koeman per iniziare una nuova storia con quella di Vincenzo Montella. L’attaccante arriva con la formula del prestito dopo settimane di trattative: nei giorni scorsi le parti avevano trovato un accordo che aveva permesso al Milan di annunciare la conclusione positiva dell’operazione. Fino a giugno, dunque, Deulofeu rinforzerà il reparto offensivo del Milan, reduce dalla sconfitta di San Siro contro il Napoli.



Domani le visite - "Parlerò più tardi, ho scelto il Milan perché è una grande squadra", ha detto il calciatore al suo arrivo in aeroporto. Lo spagnolo, poi, ha anche confessato di essere felice di ritrovare Suso, con cui ha già giocato indossando la maglia delle nazionali giovanili. Prime parole da rossonero e prime foto con i tifosi che lo stavano aspettando, Deulofeu è pronto per una nuova esperienza a tinte rossonere. Domani mattina l’ormai ex Everton sosterrà anche le visite mediche presso la clinica La Madonnina a Milano; se tutto poi andrà per il verso giusto arriverà anche la firma sull’accordo e l’annuncio ufficiale dei due club. Poi ci sarà tempo per conoscere i nuovi compagni e l’allenatore - che da domani inizierà a preparare l’importante partita valida per i quarti di Coppa Italia contro la squadra di Allegri allo Juventus Stadium.