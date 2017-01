Calciomercato, Juve-Dybala: rinnovo a un passo

Da Luiz Gustavo a Kolasinac - Se buone notizie arrivano dal rinnovo di Dybala, non sono ottime quelle che arrivano, invece, dal mercato in entrata. Due degli obiettivi per gennaio, infatti, si allontanano. Per Luiz Gustavo, centrocampista del Wolfsburg, la Juve era tornata all’attacco nelle ultime ore, ma le possibilità di riuscita sono vicine allo zero. Al momento non sembrano esserci margini, perchè il club tedesco non ha intenzione di privarsi del brasiliano a pochi giorni dalla chiusura del mercato. In più, c’è distanza sia sulle cifre che sulla formula. Kolasinac è, invece, un obiettivo bianconero per giugno, ma la concorrenza si sta facendo fitta ogni giorno di più. Sull’esterno bosniaco c’è il Chelsea, che, dovesse sferrare un’offensiva decisa nelle prossime ore, potrebbe prendere già a gennaio il classe 1993 dello Schalke.



Juve-Empoli, sinergia in vista per Quaison - Dopo essere stato vicino alla Sampdoria, il futuro di Quaison si è colorato nelle ultime ore nettamente di bianconero. Se prima la Juventus aveva concordato con il Palermo di lasciare lo svedese in rosanero fino a fine stagione, ora le condizioni sembrano essere cambiate, soprattutto per via della volontà del giocatore, intenzionato a partire. E allora i bianconeri sono al lavoro per capire come prenderlo subito e, magari, farlo giocare altrove in Serie A. Una delle ipotesi concrete è quella di avviare una sinergia con l’Empoli: contatti in corso con la società di Corsi per impostare l’accordo. Intanto, resta sempre da convincere Zamparini a cedere il classe 1993. Zamparini a cui, comunque, non converrebbe trattenerlo, perchè potrebbe a zero a giugno nel momento in cui non si trovasse l’accordo per il rinnovo.