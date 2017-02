Calciomercato, Milan: attesa risposta da Caceres

Martin Caceres è arrivato a Milano in mattinata per sostenere le visite mediche con il Milan presso la clinica La Madonnina. Il club rossonero voleva valutare approfonditamente le condizioni del giocatore uruguaiano, svincolato dallo scorso giugno e senza squadra da allora. Al termine dei controlli il giocatore è risultato idoneo, superando le visite e risultando così pronto a tornare in campo. Montella potrebbe così tamponare l'emergenza infortuni dopo gli stop di De Sciglio, Calabria e Antonelli ma solo se le parti troveranno l'accordo anche dal punto di vista economico. Ore di trattative che se porteranno a un 'sì' da parte del giocatore permetteranno a Caceres di firmare un contratto per i prossimi 4 mesi e di tornare così a giocare un anno esatto dopo l'infortunio al tendine d'Achille.



Prima parte di visite concluse - "Quanta voglia ho di Milan? Tantissima. Come sto? Sto bene". Poche parole, quanto basta per capire il desiderio rossoneo di Martin Caceres. Il difensore uruguiano ha poi lasciato la clinica Madonnina - dove si è sottoposto alla prima parte di viste mediche - e ha raggiunto Milanello per ulteriori e più approfoditi test medici. Tutto ok dal punto di vista fisico, in seguito si è iniziato a discutere delle cifre che potrebbero legare l'uruguaiano alla società rossonera: il giocatore aveva chiesto 1,5 milioni di euro lordi mentre il Milan preferiva fargli un contratto con molti bonus legati alle presenze del calciatore. L'offerta della società è stata fatta, si attende di capire se il difensore sccetterà le condizioni proposte. Nelle prossime ore arriverà la risposta definitiva e si potrà così capire se arriverà anche la fumata bianca.