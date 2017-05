L’annuncio

Ad ufficializzare l’accordo tra la Roma e Daniele De Ross, è stata la stessa società giallorossa con questo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2019. Il centrocampista classe 1983 ha giocato domenica scorsa la sua partita numero 561 in maglia giallorossa, con cui ha segnato 59 reti". Non mancavano di certo le pretendenti per il centrocampista della Roma. Ma l’intenzione della società giallorossa di rinnovare il contratto era chiara, così come la volontà di De Rossi di restare in quella che è la sua squadre del cuore. "Saremmo degli imbranati se non chiudessimo il rinnovo di De Rossi", aveva dichiarato Monchi. Ed il tanto atteso rinnovo è arrivato, ora c’è anche l’ufficialità. La Roma e Daniele De Rossi ancora insieme, almeno fino al 2019.

Vertice in programma a Boston

Dopo l’annuncio del rinnovo di De Rossi, può iniziare la campagna acquisti della Roma. In questi giorni ci sarà un summit a Boston, per delineare le strategie di mercato. Saranno presenti, oltre ovviamente a Pallotta, anche Monchi, Baldissoni, Gandini e Franco Baldini. Questi incontri saranno fondamentali per pianificare la prossima stagione, la prima senza Francesco Totti e, dopo un anno e mezzo, senza Luciano Spalletti. Pallotta è ripartito questa mattina da Roma, in serata arriverà a Boston tutta la dirigenza giallorossa al completo. Questo lungo vertice societario terminerà sabato e da quel giorno ci saranno certamente idee più chiare riguardo il futuro della Roma e le strategie di mercato per quest’estate.