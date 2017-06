"Mendes? Vedremo come collaborare. Speriamo Donnarumma capisca i progetti del Milan"



A Cardiff, come detto, i rossoneri tenteranno il primo assalto a Morata (l’accordo con il giocatore c’è già): “Il Real Madrid è stato l'unico club col quale non abbiamo avuto approcci, tranne che per fare loro l’in bocca al lupo. Morata è uno splendido giocatore, ma aspettiamo la prossima settimana”, ha continuato l’ad. In mattinata un incontro anche con Mendes: “Siamo venuti a Cardiff per la partita ma anche perché il fulcro del calcio è qui. Abbiamo incontrato Mendes, gestisce nomi importanti, vediamo cosa riusciamo a concretizzare. Abbiamo approfondito qualche discorso e speriamo che qualcuno possa arrivare”. Una battuta anche su Donnarumma, a cui è stata offerta una cifra super per il rinnovo: “La situazione è trasparente e chiara, non l'esito ma la situazione. Donnarumma è il perno sul quale avremmo il desiderio di costruire il futuro del Milan. Lo sa e glielo abbiamo dimostrato con un sacrificio importante che il giocatore merita. La palla è a lui, spero che a 18 anni sappia qual è la strada giusta da prendere e gli abbiamo chiesto velocità, non possiamo iniziare la stagione con un portiere in scadenza. Confido che la decisione possa arrivare nelle prossime ore. Abbiamo cercato di non perdere tempo e lavorare non con fretta ma con razionalità sfruttando i mesi precedenti. Il Milan farà dei passi importanti per tornare competitivo, lo abbiamo dimostrato, speriamo che Donnarumma lo capisca”, ha concluso Fassone.