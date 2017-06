In casa Milan tiene banco la questione del rinnovo di Donnarumma, specie dopo la proposta di qualche giorno fa (oltre 4 milioni di ingaggio e contratto da top player, come l'idolo Buffon). Tuttavia, il portiere rossonero non ha ancora dato una risposta alla società, lo farà dopo la parentesi con la nazionale maggiore. Dopo di essa, risponderà alla chiamata dell'U21 per l'Europeo in Polonia. Ma... è fatta? Ancora no, almeno per ora. Non c'è la fumata bianca. Ogni giorno potrebbe cambiare qualcosa riguardo la sua decisione, situazione di stallo. Lui preferisce non esporsi, e dal ritiro di Coverciano ha commentato così: "Rinnovo? Vediamo". Caso tutt'altro che risolto quello del rinnovo, il Milan aspetta la scelta di "Gigio".