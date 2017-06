Uno degli agenti più famosi del mondo è atteso in Italia e le varie squadre si mobilitano. Mendes, infatti, ha in programma un viaggio nel "Bel Paese" per parlare di alcuni suoi assistiti. Da un lato è previsto un incontro col Milan per parlare di diversi giocatori, tra cui Diego Costa, James Rodriguez e Andre Silva del Porto (anche a Cardiff c'è stato un incontro con Fassone e Mirabelli, prima della finale di Champions tra Juve e Real Madrid); dall'altro, poi, potrebbe esserci un incontro di mercato per Ghoulam, terzino del Napoli classe '91 controllato sia da Mendes che da suo fratello. Nel (probabile) meeting di Milano si parlerà anche di lui.

Ghoulam tra Liverpool e il rinnovo

38 presenze stagionali e 9 assist. Il miglior anno di Ghoulam con la maglia del Napoli? "Sì, forse è stata la mia stagione migliore - ha detto l'algerino qualche settimana fa - devo ringraziare la squadra ed i grandi attaccanti che riescono a concretizzare i nostri passaggi al meglio". Ora? Due opzioni percorribili. La prima: Mendes porterà offerte da prendere in considerazione. Concrete. Il Liverpool di Klopp è una possibilità , un'ipotesi sussurrata agli azzurri. Seconda opzione: il rinnovo. Il contratto di Ghoulam scade nel 2018 e il Napoli ha pronta la soluzione, ovvero un ingaggio di poco superiore ai 2 milioni con una clausola tutt'altro che alta, nonché i diritti in caso di futura rivendita. Insomma, un modo per convincerlo a firmare il rinnovo.

Gli altri incontri di Mendes

Diego Costa, James Rodriguez, Andre Silva. Tanti nomi e tante proposte, gli assistiti di Jorge Mendes non sono nomi a caso. Ma neanche profili semplici da trattare. Prendiamo Diego Costa, ormai scaricato da Conte... via sms: "Non mi vuole più al Chelsea" ha dichiarato. L'attaccante interessa al Milan, ma c'è l'Atletico Madrid che spinge per il ritorno a casa. Nonostante il blocco del mercato, infatti, i Colchoneros vogliono bloccarlo puntando sulla volontà del giocatore, quella di tornare nel club che l'ha lanciato. Riguardo James Rodriguez invece - stella del Real Madrid - il Milan ha chiesto informazioni ma le difficoltà del caso sono tante, in primis i costi dell'operazione. Infine, per l'attacco spunta il nome di Andre Silva, centravanti del Porto autore di 21 reti la scorsa stagione. Diversi profili valutati quindi, ma il Milan è al tempo stesso intenzionato a stringere rapporti con Jorges Mendes.