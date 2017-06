Terzo posto in campionato e Champions League conquistata, anche se si dovrà passare dai preliminari. Obiettivo raggiunto in stagione per il Napoli, che ora pensa al calciomercato per rinforzare ulteriormente una rosa che si è dimostrata competitiva per tutta la durata dell'ultima stagione. Dirigenza azzurra al lavoro per trovare nuove alternative ad affiancare agli attaccanti in rosa, tutti destinati a restare. Per il ruolo di esterno nuovi contatti con il Villarreal per Samu Castillejo, talento classe 1995 che tanto piace alla società. È lui la prima scelta sul mercato per quel ruolo, anche se il costo del cartellino è più alto rispetto ad altri nomi valutati. Tra i quali, per esempio, spunta anche quello di Berenguer dell'Osasuna: Giuntoli ha incontrato l'agente del classe 1995, che ha una clausola rescissoria con il suo club da 9 milioni di euro. Il tentativo del Napoli è ora quello di abbassare le pretese degli spagnoli per poter affondare il colpo.



Nodo Reina. Piace anche Cragno

A tenere banco a Napoli sempre il nodo relativo alla permanenza di Pepe Reina, che potrebbe anche partire dopo essersi vista negata la richiesta di rinnovo di contratto da parte della società. Le parti sono comunque ancora al lavoro per rimarginare la situazione: lo spagnolo chiede un prolungamento di 3 anni, il club potrebbe offrirgliene 2 (così si potrebbe trovare l'accordo) a cifre però diverse da quelle chieste dal portiere e dal suo agente. Neto della Juventus, Leno del Bayer Leverkusen e Meret dell'Udinese i possibili sostituti in caso di una separazione immediata. Nomi, questi, a cui si è aggiunto nelle ultime ore anche quello di Alessio Cragno, portiere protagonista nel Benevento neo-promosso in Serie A ma di proprietà del Cagliari, con cui ha un contratto attivo fino al 2020.