Luciano Spalletti rappresenta ormai il passato, la Roma è pronta a ripartire da Eusebio Di Francesco. I giallorossi hanno salutato l’allenatore che ha chiuso l’ultimo campionato al secondo posto, prima di passare all’Inter. E per la panchina è stato scelto un altro allenatore italiano, reduce dagli anni al Sassuolo e finalmente pronto per un’esperienza in un grande club.

Incontro positivo col Sassuolo

Decisione ormai presa da qualche settimana, la Roma aveva individuato in Eusebio Di Francesco l’uomo giusto dal quale ripartire dopo l’addio di Luciano Spalletti. Restava però da risolvere un unico problema, riguardante il rapporto dell’allenatore italiano con il Sassuolo. I neroverdi, infatti, avevano inserito una clausola di 3 milioni all’interno dell’ultimo contratto firmato da Eusebio Di Francesco. E la società del Sassuolo non si opporrà all’addio dell’allenatore, lo libererà tranquillamente nel corso di qualche giorno. E’ stato questo l’esito dell’incontro di oggi tra i neroverdi e la Roma, tenutosi a Reggio Emilia dove in questi giorni ci sono le finali Primavera. Si va sempre di più verso la fumata bianca, entro qualche giorno Di Francesco sarà libero di firmare per la Roma. E, successivamente, i giallorossi troveranno un modo per ripagare il Sassuolo di questa rinuncia della clausola. I neroverdi, una volta lasciato l’attuale allenatore, chiuderanno poi per Cristian Bucchi che sarà l’erede di Di Francesco.

I dettagli del contratto

Non ci sono quindi più dubbi, Eusebio Di Francesco sarà il prossimo allenatore della Roma. Come detto, il Sassuolo lo libererà nei prossimi giorni e successivamente arriverà la firma con i giallorossi. E Di Francesco chiuderà un contratto con la Roma della durata di due anni, con opzione per la terza stagione. A giorni tutto verrà definito e ci sarà anche l’ufficialità dell’operazione. Ben sedici anni dopo la sua ultima stagione da calciatore in giallorosso, Eusebio Di Francesco è pronto a tornare a Roma: sarà lui l’erede di Luciano Spalletti.