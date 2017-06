Milan, offerta per Belotti. Incontro con l'agente di Conti

I rossoneri fanno sul serio. Proprio mercoledì hanno presentato un’offerta per Belotti di circa 45 milioni. No basta però, perché è lontana dai 100 milioni chiesti dal Torino, che però - nonostante la clausola - potrebbe accettare anche 70 milioni più eventuali contropartite. Tra queste potrebbero esserci Niang e Zapata, ma non Kucka, che invece non sembra più rientrare nei piani di Mihajlovic. Il Torino continua a chiedere tanto, anche perché l’Atletico Madrid, prima del blocco del mercato, era arrivato ad offrire ben 65 milioni più due giovani forti per arrivare a lui. Da questa base, quindi, i granata non vogliono scendere e si attende un rilancio da parte del Milan. Capitolo incontro, Mendes è atteso in Italia. E potrebbero esserci dei contatti per Andrè Silva del Porto, Diego Costa dell’Atletico e James Rodriguez del Real Madrid. Resta sempre possibile il sogno Aubameyang, altro attaccante, ma ci vuole pazienza per far abbassare le pretese del Borussia Dortmund e del padre riguardo l’ingaggio. E Andrea Conti? In programma un incontro col gioiellino dell'Atalanta, protagonista di una grande stagione (otto reti e ora l'Europeo U21). Obiettivo del Milan per la difesa, che dopo aver sistemato la fascia sinistra con Rodriguez ora punta anche il giovane Andrea Conti.