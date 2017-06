La stagione di Federico Bernardeschi è stata sotto gli occhi di tutti, protagonista con la sua Fiorentina di un campionato d'alto livello. 11 gol, 4 assist, belle prestazioni. E il mercato si muove: su di lui la Juve di Max Allegri, che punta anche altri obiettivi (vedi Keita, Douglas Costa, ma anche Angel Di Maria) ma mantiene gli occhi fissi sul talento della Viola: "Penso che se dovesse restare la Fiorentina ne gioverebbe, eccome!". Questo il pensiero di Giancarlo Antognoni, che a margine del conferimento del gonfalone d'argento alla Fondazione Bacciotti ha parlato così del futuro dell'esterno d'attacco, in balia del mercato ma al tempo stesso anche della proposta di rinnovo da parte della Fiorentina: "I matrimoni si fanno in due...".

"Bernardeschi? Devono restare giocatori contenti"

Così Antognoni: "Bernardeschi è un ragazzo della Fiorentina, un giocatore che è nato a Firenze, riconoscente alla Fiorentina, ai fiorentini e alla società - ammette il dirigente viola - Credo che il suo passo è importante e se dovesse rimanere sicuramente la Fiorentina ne gioverebbe sotto tutti i punti di vista". Continua Antognoni: "Purtroppo questi matrimoni si fanno sempre in due e come ha detto Stefano Pioli, bisogna tenere i giocatori che rimangono contenti a Firenze. Credo sia questo il concetto da portare avanti in futuro. Ritengo che Bernardeschi, siccome e' nato qui, provi riconoscenza anche nei confronti della società". Su Pioli, nuovo allenatore della Viola: "Me lo ricordo da giocatore della Fiorentina, ho vissuto 5 anni insieme a lui, spero faccia bene perché per lui parlano i fatti" ha concluso Antognoni.