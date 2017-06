Inzaghi ha sempre detto di voler "trattenere i giocatori migliori". Ma la realtà dei fatti è chiara: Keita Balde e Lucas Biglia sono sempre più lontani da Formello. Per l'argentino è quasi fatta col Milan - c'è l'accordo col giocatore, manca quello con la Lazio - mentre per il talento senegalese ci sono varie squadre. Anzi, varie offerte: "Abbiamo ricevuto proposte da 30 e 45 milioni per lui, ma cederlo a 30 significherebbe svenderlo". Queste le parole del ds Tare, che su Tuttosport analizza la situazione dell'esterno, sempre cercato da Milan e Juventus.

"Il nostro obiettivo è rinnovare il contratto"

Tare non si arrende, vuole sempre prolungare il contratto di Keita, in scadenza nel 2018: "Il nostro obiettivo è sempre quello di rinnovare il contratto del ragazzo a livelli da top player della Lazio - svela Tare - Ma anche in caso di una eventuale cessione saremo noi a decidere". La Lazio teme di perderlo a costo zero? No, non temiamo di perdere Keita fra un anno a parametro zero". Infine sulle offerte: "Per Keita abbiamo ricevuto offerte da tre big, tutte proposte tra i 30 e i 45 milioni di euro. Cederlo a 30 significherebbe svenderlo. Questi 3 top club ci hanno contattato per chiederci il permesso di parlare con i rappresentanti del giocatore". Cosa che non hanno fatto i bianconeri: "La Juventus, invece, non ci ha mai interpellato ufficialmente per Keita, ma sappiamo che sta parlando con l’agente".