Orsolini il più atteso dopo il Mondiale U20

Il giocatore più atteso è proprio Orsolini, reduce da un Mondiale Under 20 che ha vissuto da protagonista: l’attaccante infatti ha segnato cinque reti nella competizione, laureandosi capocannoniere in solitaria. Spedizione meno fortunata, per l’Italia, che si è dovuta arrendere all’Inghilterra in semifinale. Con l’Ascoli, invece, è stato un punto fermo e ha siglato otto reti nelle 41 presenze sommate durante il campionato. Vitale ha concluso la sua seconda stagione di Serie B, dopo aver giocato con Lanciano e Cesena, e potrebbe essere giunto anche per lui il momento di mettersi alla prova nel massimo campionato. Il colombiano Valencia, il più giovane dei tre, non ha ancora collezionato alcuna presenza con la prima squadra, ma con la primavera del Bologna. Questi sono soltanto alcuni dei nomi in discussione nell’incontro odierno: tra i rossoblu e la Juventus potrebbe crearsi un’importante asse di mercato nel corso dell’estate.