Idee, sondaggi, trattative e aggiornamenti, il mercato dell’Inter pronto a decollare: weekend di lavoro per il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, pronto a regalare i primi rinforzi a Luciano Spalletti. Il dirigente dell’Inter ha incontrato in un hotel a Milano Bozzo, agente di Federico Bernardeschi: un colloquio nel quale il club nerazzurro ha chiesto aggiornamenti sulla situazione dell’esterno classe 1994 della Fiorentina che tanto piace anche alla Juventus. Inter che al momento non ha mosso passi in avanti concreti, nessun affondo dunque con il club viola: possibile anche che Ausilio abbia cercato di capire a che punto sia a trattativa tra lo stesso Bernadeschi e la Juventus. Inter che comunque resta vigile sul calciatore, profilo che piace molto anche a Luciano Spalletti, pista comunque che al momento non è calda. Con Bozzo, però, non è si è parlato solo del talento della Fiorentina, ma si è affrontato anche il discorso legato alle possibili uscite: diversi infatti i giocatori che potrebbero lasciare l’Inter con destinazione estera.