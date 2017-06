Mancano solo le visite mediche e l'annuncio, poi Mohamed Salah sarà un nuovo giocatore del Liverpool. Era l'obiettivo dell'allenatore dei Reds, Jürgen Klopp, e - nonostante il primo rifiuto - la Roma ha voluto accontentarlo, in una delle trattative che promette di essere tra le più onerose dell'estate di calciomercato. Dopo due stagioni in giallorosso e 34 gol, l'egiziano torna dunque in Premier League, campionato in cui ha già giocato da gennaio 2014 a giugno 2015, prima del passaggio alla Fiorentina. Le cifre del trasferimento? Alla società giallorossa dovrebbero andare 40 milioni di euro più eventuali bonus, che saranno conseguiti al raggiungimento di obiettivi già fissati dalla società inglese. Ancora da chiarire con precisione quale sarà invece la durata del suo contratto, presumiblmente un quinquennale fino al 2022. Il giocatore classe 1992 sarà a Liverpool in mattinata, dove si sottoporrà ai controlli di rito, prima della firma definitiva.