Bacca non ha dubbi: "Voglio restare al Milan"

Carlos Bacca vuole restare al Milan. Lo dice lo stesso giocatore colombiano che, nonostante gli investimenti fatti dai rossoneri sul mercato, vedi l'ingaggio di André Silva, vuole provare a giocarsi le sue chance in Italia ancora in maglia rossonera. Una situazione che potrebbe complicare i piani del Milan che, dopo gli ingaggi già ufficializzati, avrebbe bisogno di sfoltire la rosa e sacrificare giocatori, tra cui lo stesso Bacca, appetibili sul mercato.



Tuttavia l'attaccante colombiano è stato chiaro in un'intervista al quotidiano El Heraldo: "Ho ancora tre anni di contratto con il Milan, sarò in Italia il 5 luglio per mettermi a disposizione dello staff tecnico". Negli ultimi giorni si era parlato di un interesse del Marsiglia per il giocatore: "Durante le sessioni di mercato si dicono molte cose - spiega Bacca - Ma sono tranquillo e felice di restare al Milan. So che quella appena trascorsa non è stata la mia migliore stagione ma per questo motivo sono ancora più motivato. In Europa ho ancora tanti sogni da realizzare, nella prossima estate ci sarà il Mondiale e non posso dare troppi vantaggi agli altri attaccati colombiani".