Calciomercato, la rassegna stampa di oggi

Prima di attaccare sul mercato, la Juventus è costretta a difendersi. Tanti, infatti, gli occhi puntati sui giocatori bianconeri che, come Dani Alves, potrebbero lasciare Torino già in questa estate. A ‘preoccupare’ la Juve c’è soprattutto un ex, Antonio Conte: il suo Chelsea è pronto a fare follie pur di pescare dal mazzo di Massimiliano Allegri due delle pedine principali, ovvero Leonardo Bonucci e Alex Sandro. Come riporta il Corriere dello Sport, i Blues sarebbero pronti a offrire 110 milioni per arrivare a entrambi. Un’offerta “pazzesca” per persuadere Marotta e la dirigenza a lasciarli partire, un nuovo tentativo nonostante solo poco tempo fa i bianconeri avessero rifiutato 60 milioni per l’esterno brasiliano. In entrata, la Juve continua intanto a muoversi con discrezione. Schick ha effettuato le visite mediche, ora l’obiettivo è rinforzare la rosa con uno o più centrocampisti. Tra i propositi della società anche quello di portare immediatamente Leonardo Spinazzola a Torino, nonostante le resistenze dell’Atalanta che lo vorrebbe tenere ancora per una stagione: “Juve, per la fascia subito Spinazzola” scrive Tuttosport, sottolineando che l’ipotesi è concreta e si lavora per chiudere la trattativa.

Roma, assalto Zenit. Torino: fatta per Sirigu

A doversi difendere sul mercato è anche la nuova Roma di Eusebio Di Francesco, che sta vivendo un periodo di transizione e cambiamento. Dopo l’addio di Szczesny (fine prestito) e la cessione di Salah al Liverpool per circa 50 milioni, ora i giallorossi potrebbero perdere altre due pedine del loro scacchiere: Kostas Manolas e Leandro Paredes. Sui due infatti c’è lo Zenit di Roberto Mancini, che sta conducendo due trattative separate, ormai avviate verso la loro conclusione: la cifra totale dovrebbe aggirarsi intorno ai 65 milioni di euro. In entrata, pronto il primo squillo a centrocampo, dopo l’acquisto di Hector Moreno per l’esterno: è in arrivo da Sassuolo Lorenzo Pellegrini, per cui la Roma eserciterà il diritto di ricompra a 10 milioni. Pronto ad accendere il suo mercato anche il Torino di Mihajlovic, che nella prossima stagione vuole puntare all’Europa. Il nodo portiere potrebbe, secondo Tuttosport, presto risolversi: sebbene ci siano stati diversi problemi nei giorni scorsi, infatti, il portiere del PSG è ora “A un passo”. Notizia rilanciata anche da La Gazzetta dello Sport: “Toro-Sirigu: è questione di ore”.

Real per Mbappé. Verratti: solo Barça

All'estero la Spagna accende il calciomercato, non solo perchè Cristiano Ronaldo potrebbe partire. Da una parte c'è il Real Madrid, deciso a completare un'operazione importante per Kilyan Mbappe del Monaco, dall'altra c'è il Barcellona, che non molla - nonostante le numerose resistenze - la pista per Marco Verratti. Secondo L'Equipe, i Blancos, nelle persone di Florentino Perez e Zizou Zidane, hanno già parlato con il giocatore francese per convincerlo a scegliere la Capitale. Real in contatto anche con il Manchester United per la cessione di Alvaro Morata, riporta Marca. I blaugrana hanno invece, secondo il Mundo Deportivo, in mano il centrocampista italiano, che avrebbe rifiutato dal suo club, il PSG, un rinnovo a 12 milioni all'anno. In una riunione, l'ex Pescara avrebbe anche dichiarato di persona al patron Al-Khelaifi la sua volontà di trasferirsi in Liga. Per Verratti parole d'amore anche da parte di Neymar: "Mi piacerebbe venisse al Barça", ha detto il brasiliano. "È un giocatore di incredibile qualità. È il giusto profilo per il nostro centrocampo". Dall'Inghilterra: l'Arsenal - secondo il Mirror - pronto a chiudere per Lacazette del Lione: sarebbe un trasferimento record per la società.