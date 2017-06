25 presenze e un assist in stagione: Mirko Valdifiori non ha trovato in granata lo spazio che sperava. Dopo il complicato passaggio dal Napoli, il centrocampista non getta però la spugna e rinnova la volontà di restare al Torino: “Io mi sto allenando al massimo. Mi sento un giocatore del Torino e il mio futuro sarà qui”. Dichiarazioni che arrivano dopo le parole del ds Petrachi di qualche settimana fa, con le quali spiegava il possibile addio dell’ex Empoli: “Mi sto preparando al meglio per riprendere il cammino verso l’Europa che quest’anno si è interrotto prima del previsto”, ha chiarito Valdifiori. Che ha anche commentato la stagione della squadra: “È stato un rammarico: siamo partiti molto forte, poi abbiamo avuto una leggera flessione. Ma ora ci conosciamo di più, e conosciamo quello che vuole il mister. Centrocampo a due o a tre? Per me è lo stesso, io mi alleno per essere al massimo e per essere sempre disponibile quando l’allenatore avrà bisogno di me”. Una battuta anche su Andrea Belotti, al centro del mercato ma pronto anche a restare: “Il Gallo ha fatto la differenza, è un grande calciatore, grande uomo spogliatoio e grande trascinatore. Se rimarrà? Noi speriamo di sì, ha concluso il centrocampista granata.

Rinnovo Baselli in salita

Nonostante i tanti colloqui delle ultime settimane e l’ottimismo mostrato dal Torino, non sembra ci siano ancora gli estremi per annunciare il rinnovo e il prolungamento di Daniele Baselli. Situazione ora più complicata, come chiarito anche a Sky Sport da Giuseppe Riso, procuratore del centrocampista: “Il rinnovo col Torino non è semplicissimo, sì, ma ci vedremo e ne parleremo”. Nessuna porta è dunque chiusa, anche se la strada si è fatta in salita. Le trattative tra le parti proseguiranno in questi giorni per cercare di trovare un accordo definitivo.