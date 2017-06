Grande attenzione rivolta alla situazione riguardante la porta e alla ricerca di un esterno offensivo. Il Napoli però lavora anche per la fascia sinistra, con il nome di Mario Rui che ora è finito sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Gli azzurri stanno lavorando innanzitutto ai rinnovi di Faouzi Ghoulam ed Ivan Strinic, entrambi in scadenza nel 2018. Qualora uno dei due non dovesse prolungare il suo contratto e dovesse quindi lasciare il Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe costretto a cercare un altro esterno sinistro per Maurizio Sarri. E l’allenatore ha già lavorato ad Empoli con Mario Rui, che potrebbe quindi essere un profilo giusto per gli azzurri. Il giocatore sarebbe disponibile ad accettare il trasferimento, Napoli potrebbe essere la sua occasione di riscatto. Bisognerà però vedere quale sarà la posizione della Roma, che in quel ruolo ha già fuori Emerson Palmieri per infortunio.

Incontro con la Roma

Il portoghese, quindi, valuta il suo futuro. Salah è già volato al Liverpool, Manolas e Paredes sono sempre più vicini allo Zenit San Pietroburgo. Tante operazioni in uscita per la Roma, per una lista che potrebbe arricchirsi di un altro nome, proprio quello di Mario Rui. Il terzino portoghese vuole conoscere il suo futuro e c’è attesa per un incontro tra il suo agente Giuffredi e la società giallorossa. Mario Rui vuole capire la sua situazione, se la Roma cioè punta su di lui per il futuro o se è invece è sul mercato e, nell’eventualità, a che cifre i giallorossi intendono venderlo. Per l’ex calciatore dell’Empoli una prima stagione in giallorosso condizionata dalla rottura del legamento crociato ancor prima dell’inizio del campionato. Appena cinque partite giocate in campionato, ora tanta voglia di riscattarsi per il futuro. Alla Roma o altrove? Questo vorrebbe capire Mario Rui, che quindi incontrerà la società giallorossa attraverso il suo agente Giuffredi. Con la possibilità Napoli che, in caso di addio ai giallorossi, potrebbe concretizzarsi.