Un figlio del Filadelfia



Il popolo granata stentava a crederci: il miglior talento del calcio italiano, in quel momento, indossava la maglia del Toro e tifava Toro. L’aveva lanciato in prima squadra Gigi Radice nel 1986, appena diciassettenne. Una stagione in B all’Ancona per maturare e rieccolo a casa, pronto a esaltare la sua gente con progressioni in cui coniugava tecnica sopraffina e potenza atletica, con giocate da fantasista puro, con quel fare da genio giovane e ribelle – i capelli lunghi, l’orecchino ben in vista – che evocava dolci ricordi. Tre stagioni in crescendo, poche per elevarlo al rango di bandiera, abbastanza per vedere in lui il simbolo della squadra negli anni a venire.

La prima è quella della promozione in Serie A, da protagonista, e dell’avvento del nuovo presidente, Gian Mauro Borsano, che al momento di insediarsi fiuta benissimo l’ambiente e si lancia in una doppia promessa: “Faremo di Lentini la nostra bandiera in vista della pronta risalita in A”. Il secondo anno coincide con l’arrivo in panchina di Mondonico, uno che sa come prenderlo e che lo guiderà in un percorso di crescita fatto anche di sacrificio, di corse indietro per dare una mano ai compagni, e non solo di dribbling puntando la porta. Lentini è maturo, esordisce in Nazionale, con il Torino giunge quinto, che significa partecipazione alla Coppa Uefa. Trofeo solo accarezzato l’anno dopo, nella terza stagione in granata (1991-1992), quella della doppia finale con l’Ajax di van Gaal, immeritatamente persa per la regola dei gol fuori casa (2-2 a Torino, 0-0 ad Amsterdam, dove però il conto dei pali colpiti fu di 3-0 per i granata). In campionato la squadra chiude al terzo posto, ma proprio quando i tifosi iniziano a sognare arriva il brusco risveglio.