Per ogni farmaco esiste un medicinale equivalente, soluzione dai medesimi effetti che gode tuttavia di una spesa inferiore. Così come nei principali mercati farmaceutici mondiali, seppure oscurate dal fuoriclasse del momento, operazioni e trattative riservano alternative di pari efficacia ma dal costo decisamente minore. Non ci credete? Attraverso “Il generico del campione” vi indichiamo una proposta parallela al nome più chiacchierato tra i rumors di mercato: meno appeal, magari, ma il risultato è garantito.

Sguardo all’orizzonte e un interrogativo che impazza nelle trame di mercato: "Pensando a cosa fare". Riflessioni poi mascherate dalla scelta del nuovo look, treccine tanto apprezzate dalla figlia Aysha. Certo è che Radja Nainggolan, pezzo pregiato della Roma e ormai leader giallorosso, resta in cima ai desideri tra Milano e Manchester: stimato da Spalletti approdato all’Inter, sedotto da Mourinho che ha ribadito il suo apprezzamento all’entourage del giocatore. Dall’Inghilterra sparano alto: 40-45 milioni di euro alla Roma e un ingaggio da 7,5 milioni per il Ninja, piuttosto distante dall’accordo per restare nella Capitale. Manca l’intesa con la società che ha messo sul piatto 4 milioni bonus compresi, offerta da ritoccare per un 29enne reduce dalla migliore stagione realizzativa di sempre (14 gol totali). In attesa del vertice per trovare l’accordo, mentre Radja dà il suo benvenuto social a Karsdorp e registra l’arrivo del mediano Gonalons, perché non introdurre l’alter-ego low cost di Nainggolan? Ebbene sì, l’abbiamo scovato proprio in Belgio.

RUUD VORMER