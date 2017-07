E' il giorno in cui inizia ufficialmente una nuova stagione sportiva e, di conseguenza, anche il calciomercato. Ma è anche il giorno del grande concerto a Modena di Vasco Rossi, che per questa mattina ha ispirato le prime pagine dei principali quotidiani sportivi. "Voglio un'estate spericolata", titola così infatti La Gazzetta dello Sport. "Da CR7 a Belotti, i tifosi sognano così: ci aspettano due mesi roventi, e girano tantissimi soldi..." aggiunge il quotidiano rosa in prima pagina. Tanti quindi gli affari che possono accendere il mercato, nonostante ce ne siano già stati tanti nel mese di giugno. Una trattativa che certamente ha grosse possibilità di essere chiusa presto è quella per Borja Valero all'Inter. "Borja, c'è l'Inter: va al massimo": scrive La Gazzetta dello Sport prendendo sempre in prestito una canzone di Vasco. "Addio con scintille alla Fiorentina, ora i nerazzurri sognano", aggiunge.

"Juve, poker servito"

Anche il TuttoSport apre con una canzone di Vasco Rossi: "Voglio una Juve spericolata". Il quotidiano, poi, scrive: "I tifosi e Allegri invocano la scossa nella campagna acquisti all'insegna del motto di Vasco Rossi, protagonista del concerto-evento di stasera a Modena". Quali colpi per i bianconeri? Ne parla il Corriere dello Sport, che apre con i quattro assi Champions per Allegri: "Juve, poker servito". Il quotidiano parla di Matuidi, De Sciglio, Danilo e Bernardeschi: "Sono loro gli obiettivi del mercato bianconero per ridare l'assalto all'Europa. Pronta l'offensiva finale al gioiello della Fiorentina", si legge. Anche La Gazzetta dello Sport dà spazio in prima pagina al mercato bianconero: "Juventus, c'è il sì di Danilo: tutto su Bernardeschi".

Le altre operazioni di A

Non solo Juve, però. Scatenato il Milan, che ha già chiuso cinque acquisti: Musacchio, Kessié, Ricardo Rodriguez, Andrè Silva e Borini. Ed ora... "Milan, c'è Calhanoglu scrive il Corriere dello Sport. "Milan, Calhanoglu a un passo: 20 milioni", aggiunge La Gazzetta dello Sport. Che poi parla della Roma, con Rudiger al Chelsea. Sempre a proposito dei giallorossi, il Corriere dello Sport parla dell'ipotesi Berardi. E per l'Inter? Dopo Borja Valero, "Ora i nerazzurri sognano Di Maria e Nainggolan", scrive il Corriere dello Sport. E anche il TuttoSport parla di Di Maria, definendolo "Il regalo a Spalletti". Sfumato Rudiger per i nerazzurri, il difensore tedesco "va da Conte". Per il Corriere dello Sport, invece, l'Inter è su Sanchez dell'Ajax. Si muove anche il Torino, sempre alla ricerca di un attaccante. "Simeone vota granata. Arriva l'agente: si tratta": scrive in alto nella prima pagine il TuttoSport.

Mercato all'estero

Spazio anche alle "Regine d'Europa" nei quotidiani sportivi italiani. Il Corriere dello Sport parla del Barcellona che chiama Verratti e dell'ansia Real per Cristiano Ronaldo. Sul portoghese c'è il City: "Subito 120 milioni". AS parla del futuro di Diego Costa che, secondo il quotidiano, firmerà per l'Atletico ma non giocherà fino a gennaio: "Il club ha deciso che non lo cederà". Si attenderà quindi il mercato di riparazione d'inizio 2018, finestra nella quale i Colchoneros potranno ricominciare ad acquistare calciatori. Poi c'è Deulofeu, 'recomprato' dal Barcellona per 12 milioni di euro: "Allunga il suo contratto fino al 2019", scrive sempre AS. "Deulofeu dice di essere disposto a rimanere", aggiunge Mundo Deportivo. "Sono felice di tornare al Barcellona", scrive Sport citando delle parole proprio dell'ormai ex calciatore del Mila: "Il Barcellona annuncia il ritorno di Deulofeu per 12 milioni". In alto, invece, spazio a Mbappè; al centro dell'immagine con il quale è stata presentata la nuova maglietta del Monaco. Situazione che rende quindi più difficile un suo addio, ma il quotidiano AS giura: "Ha già un sostituto".