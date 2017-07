Wojciech Szczesny saluta la Roma: "Grazie a tutti, è stato un onore". Dopo 79 partite in giallorosso e due anni di prestito dall'Arsenal, il numero uno polacco dice addio alla capitale attraverso un bel messaggio sul proprio account Instagram. Eccentrico, sopra le righe. Soprannominato "coso" - in via amichevole - in virtù del suo cognome impronunciabile. Curiosità: una volta, dopo una gara, non si presentò in zona mista per via... dei capelli fuori posto. Szczesny era così, ora la Roma dovrà pensare a un sostituto (Alisson sarà il primo portiere). Il polacco, invece, se ne va alla Juve per fare il vice-Buffon. Ottimo rinforzo (trattativa non ancora chiusa definitivamente ma ci siamo quasi, 14 milioni all'Arsenal e 4.5 al giocatore). Prima, però, il saluto a tutti i tifosi della Roma: "Rappresentare questo club è stato un onore!".