"Let's start". Ergo: si ricomincia. Prima le visite mediche in Paideia e poi il primo allenamento, la Lazio svolge la prima seduta della nuova stagione agli ordini di Simone Inzaghi. Tutti presenti, c'è anche Keita Balde, arrivato in macchina dopo qualche suo compagno. L'ex Barcellona non si è fermato a parlare coi cronisti presenti, mercoledì svolgerà le visite in Paideia. Ormai il suo futuro è lontano dai biancocelesti. Gli altri? Tutti presenti tranne Jordan Lukaku, l'ex Oostende non si è visto a Formello. Ci sono Parolo (il primo ad arrivare), Milinkovic, Crecco, Palombi (vicinissimo al rinnovo di contratto fino al 2022), Murgia, Lombardi, Bastos, Vargic e gli altri. Anche Kishna, Anderson e Marchetti, assente in Paideia ma regolarmente in campo.

Palombi: "Voglio rappresentare il futuro"

Menzione speciale per Palombi, bramoso di mettersi in mostra. Ecco le sue parole su Lazio Style Channel: "Essere qui sostenere le visite mediche con la prima squadra per me è qualcosa di davvero positivo. Voglio dare il massimo, parto per il ritiro poi decideremo il mio futuro. Sono carico per questo inizio di stagione; sento la fiducia della Società e del tecnico, ho parlato con entrambi e spero di riuscire a ripagarli sul campo. A Terni ho vissuto un’annata sportiva costruttiva in una piazza importante per la Serie B. Nei vari mesi abbiamo affrontato alcune difficoltà ma queste mi sono servite per crescere sia dal punto di vista umano sia professionale. Io e Murgia speriamo di rappresentare il futuro del club, ce lo meritiamo”. "Let's start!". La Lazio corre veloce Formello, in attesa del ritiro di Auronzo (8-22 luglio).