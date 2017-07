Arrivò in Italia in un giorno di gennaio, nel mercato invernale. Poi via, subito titolare al posto dell'infortunato de Vrij nella difesa biancoceleste. Vittoria col Milan per 3-1. Da lì, 55 presenze con la Lazio per Mauricio, difensore brasiliano classe '88 arrivato dallo Sporting Club. "Ma adesso non resterò a Roma, voglio giocare ad alti livelli". Queste le sue parole al Messaggero, dove Mauricio ha parlato del futuro e dell'esperienza con la Lazio, ormai giunta alla conclusione. Campione di Russia con lo Spartak di Carrera e via, le sue parole al Messaggero.

"Non resterò alla Lazio"

"Ho lavorato duramente in vacanza - rivendica il brasiliano - adesso bisogna festeggiare il campionato, ma voglio essere pronto per ogni occasione e giocare meglio". Nella giornata di venerdì Mauricio dovrebbe sostenere le visite mediche presso la clinica della Paideia, ma il futuro del brasiliano è ancora incerto. Non c'è ancora l'ufficialità dei convocati, ma Inzaghi partirà per il ritiro con 24 giocatori: "Ho già parlato con la Lazio e non tornerò lì. Ho delle offerte dalla Spagna, Turchia (Besiktas, ndr) e Russia (Zenit, ndr) - dichiara Mauricio - corteggiato anche dal San Paolo e convinto che "sarà una grande stagione". Poi sulle partite della squadra di Inzaghi: "Ho visto le partite dell’ultima stagione ed ero felice. Ha giocato molto bene". Anche Felipe Anderson tra i protagonisti, amico di Mauricio: "Sono sempre in contatto con lui - ricorda il difensore - Parliamo di tutto e anche di Lazio". Ma adesso gli obiettivi sono altri e fuori dal raccordo: "Voglio una squadra che mi permetta di giocare ad alti livelli. Per vivere in Russia bisogna essere preparati all’inverno vero - racconta l'ex Sporting sempre sul Messaggero - La temperatura non aiuta, ma Mosca è incredibile e tutto funziona bene. L'Italia ha un fascino particolare ed è più simile al Brasile, che sarà sempre la mia casa".

Cataldi verso Benevento

Anche Danilo Cataldi tra i partenti, il centrocampista sembra a un passo dal Benevento. Previsto un incontro tra i due presidenti per cercare di chiudere l'affare. Dopo l'esperienza in prestito al Genoa quindi, dove Cataldi ha giocato più o meno con continuità, l'ex Crotone sembra che proseguirà la sua avventura lontano dalla Capitale. C'è il Benevento.