Terzino destro, centrocampista centrale ed esterno d'attacco: tre pedine da regalare a Massimiliano Allegri, Juventus alla ricerca degli uomini giusti per rinforzare la rosa in questi ruoli. E bianconeri che, quindi, lavorano su più fronti, vagliando le varie alternative che ci sono. Due piste, al momento, per l'attacco. Avviata ufficialmente la trattativa per Federico Bernardeschi, con una prima offerta alla Juventus di 40 milioni più due di bonus. I viola ne vogliono 40+10, bisogna quindi lavorare per ridurre la distanza. Rincon è una contropartita gradita alla Fiorentina, potrebbe servire per ridurre il prezzo del cartellino del fantasista classe '94. Ma la Juventus non insegue un unico obiettivo, tiene vive anche le alternative. E, in questo senso, è ancora in piedi la pista che riguarda Douglas Costa. I bianconeri mantengono vivi i contatti con Branchini, per valutare i costi dell'operazione. Non è quindi ancora tramontata quest'opzione, con il brasiliano del Bayern Monaco che resta un obiettivo della Juventus. Tra Bernardeschi e Douglas Costa, la Juventus lavora per trovare l'esterno offensivo giusto da regalare a Massimiliano Allegri.

Aurier o Danilo per la difesa

Capitolo difesa. E' corsa a due per la fascia destra: chi sarà l'erede di Dani Alves? Sempre vive le piste che portano a Serge Aurier e Danilo, Juventus che prosegue i contatti per i due terzini. Il francese del Paris Saint Germain costa meno, sia come ingaggio che come cartellino. Operazione che quindi, dal punto di vista economico, potrebbe essere maggiormente conveniente per i bianconeri. Poi c'è Danilo, che il Real Madrid continua a valutare 30 milioni di euro: la Juventus lavora, provando ad abbassare le pretese dei Blancos. C'è però l'insidia Chelsea, con la squadra di Antonio Conte che spinge per avere il brasliano classe '91. Concorrenza che di certo non aiuta e che rende ancor più complicata la trattativa.

Via Neto, ecco Szczesny

E' stata chiusa la trattativa per la cessione di Neto al Valencia, il portiere vola in Liga: operazione da 7 milioni più due di bonus. C'è ora il via libera per l'arrivo di Szczesny, che firmerà dopo l'annuncio del trasferimento del portiere brasiliano al club spagnolo.