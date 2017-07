Milan Skriniar è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, il secondo della finestra di mercato estiva dopo Padelli, portiere ex Torino. Si è dunque conclusa la trattativa con la Sampdoria, che ha portato alla conseguente firma del difensore classe 1995: ai blucerchiati sono andati 20 milioni di euro, più il cartellino di Gianluca Caprari (valutato circa 15 milioni, si è già sottoposto alle visite mediche nei giorni scorsi), nonostante le trattative siano state presentate come separate. L’annuncio dello slovacco, inserito a giugno tra i migliori giocatori dell’Europeo U21 di Polonia, è arrivato con un comunicato ufficiale: “Milan Skriniar è un nuovo giocatore dell’Inter”, si legge sul sito nerazzurro. “Il difensore ha firmato un quinquennale con il club, che ha trovato l'accordo con la Sampdoria per il trasferimento definitivo del calciatore”.