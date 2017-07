Calciomercato, la rassegna stampa di oggi

Da Musacchio a Conti, passando per Kessié, Ricardo Rodriguez, Calhanoglu, Andrè Silva e Borini. Già sette acquisti per un Milan scatenato, protagonista assoluto di questo calciomercato. Ma non è finita. Come titola La Gazzetta dello Sport: "Il Milan non si ferma". Ed ora? Montella si attende un altro attaccante: "Kalinic+Aubameyang, pressing a oltranza", scrive il quotidiano. Che aggiunge: "Allo sprint per Biglia". Almeno altri due colpi in arrivo, quindi, per un grande Milan. Anche il Corriere dello Sport apre con i rossoneri, scrivendo: "Mamma che Milan!". "Aubameyang entra nel mirino rossonero, sta nascendo uno squadrone pazzesco", aggiunge il quotidiano. Poi sulla trattativa per il centravanti: "Il fuoriclasse del Borussia Dortmund rifiuta la Cina. Fassone e Mirabelli preparano l'affondo. La società tedesca chiede 80 milioni". Ieri, intanto, l'arrivo di Andrea Conti: "Voglio la Champions", le parole dell'esterno classe '94. TuttoSport, invece, parla di un vertice con l'agente di Cuadrado.

Juventus, da Matuidi a Douglas Costa

E poi c'è la Juventus, fino ad ora ferma all'arrivo di Patrik Schick ed in attesa dei colpi promessi ad Allegri: un terzino, un centrocampista e un esterno d'attacco. Anzi, secondo il TuttoSport potrebbero esserne addirittura due. Il quotidiano, infatti, titola: "Douglas Costa, è Juve!". Poi aggiunge: "Intesa raggiunta col Bayern per l'esterno brasiliano. Anche Bernardeschi è a un passo: con la Fiorentina si limano i dettagli economici". Due esterni offensivi per Massimiliano Allegri, quindi. "Juve, sette sfide. E Douglas Costa è più vicino", conferma La Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport, invece, si concentra sulle altre zone del campo: "Juve, incontro per Matuidi. E può arrivare il terzino Tete".

Inter, ecco Borja Valero

E poi c'è l'Inter che, dopo Skriniar e Padelli, sta chiudendo per il terzo acquisto di questa sessione di calciomercato. "Adesso è fatta: Borja Valero va all'Inter. Spalletti gode", scrive il Corriere dello Sport. Va oltre il TuttoSport: "Inter, Borja c'è: ora Dalbert e Berardi". La Gazzetta dello Sport, invece, apre con le parole di Luciano Spalletti che dichiara: "Chi sbaglia è fuori! Ci sono dei ragazzi che è meglio vadano via. Champions obbligata. Sul mercato la società mantenga le promesse che mi ha fatto". Sulle uscite: "Gabigol, Medel, Jovetic, Nagatomo: ecco la lista di chi deve partire". Anche QS parla del mercato dell'Inter: "Si muovono i nerazzurri: Borja Valero primo colpo importante, è atteso a Milan lunedì. E Sabatini insiste col Sassuolo per avere Berardi".

Torino, Donsah e Niang

Il TuttoSport dà spazio anche al Torino, che sta lavorando per regalare due rinforzi di spessore a Sinisa Mihajlovic. "Donsah, poi Niang": scrive il quotidiano. Che aggiunge: "Il ghanese del Bologna è in arrivo: Mihajlovic lo aspetta a Bormio. Affondo granata pure per il milanista".

Il calciomercato all'estero

"Verratti despacito" titola Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo cita il tormentone estivo di Luis Fonsi per descrivere una trattativa che va avanti lentamente: "Il Barcellona avrà pazienza e aspetterà che i tempi siano più maturi, il mercato chiude il 31 agosto", scrive. E poi: "Marco si scusa pubblicamente con il PSG per le parole del suo agente, che ha detto che stava in una prigione". Anche Sport apre con Verratti: "Fa retromarcia e chiede scusa al PSG". AS apre con il sì di Ceballos al Real Madrid: "Prima dell'ultimatum del club blanco, il betico ha dato il suo ok. Gli agenti ora trattano il contratto con il club", aggiunge il quotidiano. L'Equipe dà invece spazio al mercato del Paris Saint Germain, scrivendo: "Coutinho meglio di un piano B". "Se il trasferimento del monegasco Kylian Mbappè non dovesse concludersi, il PSG proverà a prendere il brasiliano del Liverpool", aggiunge. A Bola apre con il mercato dello Sporting Clube de Portugal, che accolgono Mathieu dal Barcellona: "Preso con una clausola da 60 milioni".